O primeiro-ministro da França, Édouard Philippe, apresentou nesta sexta-feira sua renúncia ao presidente Emmanuel Macron, que a aceitou, abrindo as portas para uma remodelação do governo.

Philippe e a equipe atual continuarão administrando os assuntos atuais até a nomeação de um novo governo, afirmou o comunicado do Palácio do Eliseu, sede do governo.