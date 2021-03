A Agência Efe e o Centro Pulitzer assinaram um acordo editorial para a publicação de reportagens do Fundo de Jornalismo da Floresta Amazônica, que desde 2018 apoia jornalistas em todo o mundo para ampliar a cobertura jornalística sobre questões que afetam as florestas e o clima.

Além de ajudar a divulgar estes trabalhos, esta parceria inclui a convocação de bolsas destinadas a jornalistas independentes que farão reportagens sobre o impacto da pandemia de covid-19 na Amazônia.

Segundo os organizadores, as reportagens selecionadas devem estar prontas para publicação nos meses de junho e julho.

O programa de Bolsas de Reportagem Global aborda regularmente questões como gênero e discriminação, desinformação, mudança climática e crescente autoritarismo, entre outras.

Na edição deste ano, a iniciativa tem como foco a incidência da pandemia nos países da região amazônica (Brasil, Peru, Bolívia, Colômbia e Venezuela).

Os trabalhos que receberem as bolsas - aos quais os profissionais da Agência Efe também podem se candidatar - serão publicados em espanhol e português.

A Efe publicará as reportagens depois de publicadas em outro parceiro aliado do Fundo de Jornalismo da Floresta Amazônica (RJF na sigla em inglês).

Com a ajuda do Centro Pulitzer, os editores da Efe entrarão em contato com os autores das histórias selecionadas para trabalhar na adaptação de algumas das histórias aos formatos da agência e para projetar um plano de distribuição sólido para expandir seu alcance global, já que os veículos assinantes da Efe têm um público potencial de 400 milhões de pessoas.

O Centro Pulitzer é uma organização americana sem fins lucrativos criada em 2006 que apoia jornalistas independentes e organizações jornalísticas em todo o mundo que produzem e divulgam reportagens de alto impacto e alta qualidade sobre temas de importância global.

O Fundo de Jornalismo da Floresta Amazônica é uma iniciativa lançada em 2018 com financiamento do governo da Noruega que visa apoiar jornalistas em todo o mundo a expandir reportagens sobre questões que afetam as florestas e o clima.

A Efe é a maior agência de notícias em língua espanhola do mundo e gera mais de 5 mil conteúdos por dia - nos formatos texto, foto, rádio, televisão e multimídia - a partir de uma extensa rede de correspondentes que cobre mais de 120 países.