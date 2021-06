A eficácia da vacina russa Sputnik V é 2,6 vezes menor contra a variante Delta do coronavírus, segundo disse nesta terça-feira Denis Logunov, vice-diretor de Pesquisa do Instituto Gamaleya, desenvolvedor do imunizante.

A Sputnik V mostrou uma eficácia de 97,6% na campanha de vacinação da Rússia, mas a variante Delta, detectada pela primeira vez na Índia, "diminui ligeiramente a atividade do soro", destacou Logunov em entrevista coletiva.