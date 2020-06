A companhia Gilead anunciou nesta segunda-feira que o medicamento Remdesivir, o primeiro que mostrou efetividade para tratar a Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, custará US$ 390 (R$ 2,13 mil) o frasco.

Como o tratamento médio é de cinco dias, o valor desembolsado pelo paciente seria de US$ 2,34 mil (R$ 12,8 mil). Em caso de uso prolongado do medicamento, no entanto, poderia chegar a US$ 4,29 mil (R$ 23,4 mil).