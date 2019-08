O Ministério de Interior do Egito anunciou nesta terça-feira que suas forças mataram 11 supostos terroristas no norte da Península do Sinai, no nordeste do país.

Em comunicado, o ministério afirmou que obteve informação sobre "um grupo de elementos terroristas escondidos em um terreno agrícola" no leste da cidade de El-Arish, capital do norte do Sinai.