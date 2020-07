O Parlamento do Egito aprovou nesta segunda-feira a prorrogação por mais três meses do estado de emergência, que está em vigor ininterruptamente desde abril de 2017, quando houve dois ataques brutais contra a minoria cristã, e que está sendo prolongada, apesar da diminuição da violência no país.

A agência de notícias oficial "Mena" informou que mais de dois terços dos deputados apoiaram a extensão do estado de emergência, decretado pelo presidente Abdul Fatah Al-Sisi.