O anúncio de que um busto de aproximadamente três mil anos do faraó Tutancâmon é a estrela de um leilão programado pela casa britânica Christie's para o mês que vem, em Londres, alarmou o Egito, que colocou em ação sua força diplomática.

O governo egípcio tem pouco mais de três semanas para impedir que, em 4 de julho, um pequeno busto do deus Amon representado com as facções de Tutancâmon passe para outras mãos a um preço que a companhia estima que será de meros 4 milhões de libras esterlinas (pouco menos de R$ 20 milhões) e está fazendo de tudo para impedir.