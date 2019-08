Imagem mostra os sapatos das vítimas do ataque com bomba que deixou 63 mortos em um casamento em Cabul. EFE/ Hedayatullah Amid

O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou neste domingo a autoria do atentado suicida que matou 63 pessoas e deixou 182 feridas na noite de sábado, durante um casamento em Cabul, no Afeganistão, ataque que despertou uma onda de indignação e do qual os talibãs logo se desvincularam.

Em comunicado divulgado pela rede social Telegram, cuja veracidade não pôde ser comprovada independentemente, o EI explicou que primeiramente um suicida identificado como Abu Asem al Pakistani detonou os explosivos que carregava. Depois, um carro-bomba explodiu.