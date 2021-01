O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou nesta sexta-feira a autoria do duplo ataque suicida em um mercado no centro de Bagdá, capital do Iraque, que ontem deixou pelo menos 32 mortos e mais de 100 feridos.

Em nota divulgada por meio de um de seus canais de propaganda no Telegram, o EI afirmou que o ataque foi perpetrado por dois homens-bomba.