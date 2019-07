Emma Coronel Aispuro, a esposa de "El Chapo", durante a saída do julgamento do marido. EFE/EPA/Peter Foley

O traficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, sentenciado nesta quarta-feira em Nova York à prisão perpétua, rotulou nesta quarta-feira os Estados Unidos de "corruptos", enquanto sua defesa considerou que o julgamento foi um "espetáculo" e informou que planeja recorrer da decisão do juiz.

O líder do cartel de Sinaloa, a mais poderosa organização de narcotráfico do mundo, não prestou depoimento durante o processo, que durou 11 semanas, mas hoje falou diante do juiz Brian Cogan antes de o magistrado dita a sentença, que já era esperada.