O filme "El olvido que seremos" e a série "Pátria" foram os vencedores da 8ª edição dos Prêmios Platino, a que marcou o reencontro com uma cerimônia de gala ao vivo e com a presença de convidados no Palácio Municipal de Congressos, em Madri, depois da versão virtual do ano passado devido à pandemia da Covid-19.

Até mesmo a chuva deu lugar ao sol radiante minutos antes do início do desfile do tapete vermelho no palácio, que sediou um evento de quase três horas de duração e no qual as previsões foram cumpridas tanto no cinema quanto na televisão.