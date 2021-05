O presidente do CNE, Pedro Calzadilla, durante uma entrevista coletiva nesta quinta-feira, em Caracas. EFE/Rayner Pena

As eleições locais e regionais da Venezuela serão realizadas no dia 21 de novembro, e a campanha eleitoral começará em 28 de outubro, informou nesta quinta-feira o presidente do Conselho Nacional Eleitoral (CNE), Pedro Calzadilla.

Em declarações à imprensa, Calzadilla disse que a convocação dessas eleições é "o resultado do empenho democrático de cada venezuelano com a participação ativa e esperançosa".