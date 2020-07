As eleições gerais da Bolívia, que estavam marcadas para o dia 6 de setembro, foram remarcadas para 18 de outubro, segundo informou nesta quinta-feira o presidente do Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) do país, Salvador Romero.

Esse é o segundo adiamento do pleito, que estava programado para acontecer inicialmente em 3 de maio, o que ficou impossibilitado por causa da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

Segundo Romero, a nova alteração da data também foi provocada por causa da propagação do patógeno, que ainda não está controlada no país.

"É recomendável organizar as eleições na fase descendente da pandemia, para minimizar riscos", explicou o presidente do TSE boliviano.

"O objetivo é que o processo eleitoral leve em conta os parâmetros científicos e conte com suficientes medidas de segurança", completou.

Ainda de acordo com Romero, a nova data oferece mais condições para que se proteja a população, facilita a organização para o voto de quem está no exterior e também a chegada de missões internacionais de observação.

Além de 18 de outubro como data programada para o primeiro turno, o Tribunal Superior Eleitoral definiu que o eventual segundo turno acontecerá em 29 de novembro. As cerimônias de posse dos eleitos serão em dezembro, segundo cronograma apresentado.

O pleito visa eleger presidente e vice-presidente, além de deputados e senadores, cargos que estão sendo ocupados interinamente, desde a anulação do realizado em outubro do ano passado, que teve Evo Morales obtendo quarto mandado seguido como chefe de governo nacional.

De acordo com boletim mais recente, a Bolívia registra 64.135 casos de infecção pelo novo coronavírus, e 2.328 em decorrência da Covid-19.