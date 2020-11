Alguns condados da Geórgia apresentaram problemas técnicos nesta terça-feira nos equipamentos eletrônicos de votação, nas primeiras horas das eleições presidenciais dos Estados Unidos.

Em Spalding, no sul do estado, as autoridades locais reportaram falhas generalizadas. Com isso, foi necessário solicitar milhares de cédulas para que os eleitores efetuassem os votos de forma manual.