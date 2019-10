1 out 2019

A conclusão da apuração dos votos das eleições gerais realizadas no domingo na Áustria confirmou a esmagadora vitória do Partido Popular (ÖVP), do democrata-cristão Sebastian Kurz, e uma acentuada derrota da extrema-direita, representada pelo Partido da Liberdade (FPÖ).

O ÖVP venceu com 37,5% dos votos - 6% e nove deputados a mais do que nas eleições de 2017 - e conseguiu 71 das 183 cadeiras que compõem o Parlamento.