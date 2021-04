Os candidatos à presidência do Peru Hernando de Soto (e), Yonhy Lescano, Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga (d). EFE/Sebastian Castañeda/POOL/Arquivo

Uma nova extrema-direita sem complexos, uma direita autoritária e tradicional, uma direita ultraliberal e várias expressões de fundamentalismo religioso, conservadorismo social e ortodoxia de mercado disputam as eleições para a presidência do Peru no próximo domingo (11).

Dos 18 candidatos, sete são claramente conservadores dos pontos de vista social, político e econômico. Outros três poderiam ser considerados de centro-direita, com nuances, e dois como "antissistema" de cunho ultranacionalista, militarista, antifeminista, xenófobo e pouco amistoso em relação à comunidade LGBT.