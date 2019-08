A rainha Elizabeth II aprovou formalmente nesta quarta-feira o pedido do primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, de suspender o período de sessões do Parlamento a partir da segunda semana de setembro.

O Conselho Privado da monarca informou em comunicado que as câmaras ficarão suspensas "não antes de segunda-feira, 9 de setembro, e no máximo na quinta-feira, 12 de setembro", até 14 de outubro.