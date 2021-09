A rainha Elizabeth II elogiou neste sábado a "resiliência e a determinação das comunidades que se uniram na reconstrução", após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos, em que morreram quase 3 mil pessoas e que completam 20 anos.

Em uma mensagem dirigida ao presidente dos EUA, Joe Biden, a monarca, de 95 anos, afirmou que tem "gravado na memória" a visita que fez, em 2010, à região em Nova York, onde estavam as Torres Gêmeas, destruídas no ataque suicida realizado com aviões pela organização terrorista Al-Qaeda.