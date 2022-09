A rainha Elizabeth II, que morreu nesta quinta-feira, aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia, foi a monarca mais longeva e com mais anos de reinado na história do Reino Unido.

Em setembro de 2015, Elizabeth II superou os 63 anos de reinado de sua tataravó a rainha Vitória, que ascendeu ao trono em 1837, aos 18 anos, e o ocupou até morrer, em 1901.