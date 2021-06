A rainha Elizabeth II tomará chá com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a primeira-dama americana, Jill Biden, ao recebê-los no castelo de Windsor no próximo domingo, informou a família real nesta quinta-feira.

Após anunciar o convite na semana passada, o palácio de Buckingham, residência da monarca em Londres, informou os detalhes da cerimônia, que incluirá a inspeção por parte do presidente da guarda de honra real.