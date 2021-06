A guerrilha Exército de Libertação Nacional (ELN) disse nesta quinta-feira que "nenhuma" de suas estruturas participou do ataque com um carro-bomba contra uma base militar colombiana na cidade de Cúcuta na última terça e que teve saldo de 36 feridos.

"Informamos que nenhuma estrutura do ELN tem ligação com o ataque ocorrido na terça-feira, 15 de junho, na 30ª Brigada da cidade de Cúcuta", informou a guerrilha em um vídeo de apenas 39 segundos, com voz e imagem distorcidas, que foi transmitido em um site e canais relacionados a ela.