O Alto Comissário para a Paz da Colômbia, Miguel Ceballos, informou que "articulou um espaço indireto de aproximação e exploração", no qual o Vaticano e a ONU participaram, embora nenhuma das atividades tenha envolvido diálogo direto entre membros do ELN e representantes do governo. EFE/Arquivo

A guerrilha do Exército de Libertação Nacional (ELN) anunciou nesta quinta-feira que está disposta a retomar as paralisadas negociações de paz com o governo da Colômbia, mas reforçou que não aceita imposições ou condições unilaterais sobre as quais não há acordo.

"O presidente Ivan Duque deveria deixar de se iludir. Se quiser falar com o ELN, será um prazer atendê-lo, mas sem imposições. É algo elementar que todos sabem", disse em uma carta o Comando Central da guerrilha.