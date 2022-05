Elon Musk anunciou nesta sexta-feira que decidiu suspender o processo de compra do Twitter, avaliado em US$ 44 bilhões (R$ 226,5 bilhões), até que saiba com mais detalhes quantas contas falsas existem na rede social.

O fundador da Tesla divulgou a decisão, justamente, em mensagem publicada no perfil que mantém no Twitter.