Elsa, a quinta tempestade tropical do ano na bacia do Atlântico, atingiu a força de furacão durante a noite de ontem e está se aproximando de Barbados, nas Pequenas Antilhas, com ventos máximos constantes de 120 km/h, segundo informou nesta sexta-feira o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O NHC divulgou um boletim hoje para alertar sobre a formação do primeiro furacão da temporada e que seus efeitos já podem ser sentidos em Barbados, São Vicente e Granadinas e Santa Lúcia.