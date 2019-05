Há quatro anos sem conceder entrevistas coletivas no Barcelona, Lionel Messi voltou a ficar cara a cara com os jornalistas nesta sexta-feira, um dia antes da final da Copa do Rei, contra o Valencia, e defendeu a permanência do técnico Ernesto Valverde à frente da equipe 'blaugrana'.

"Eu gostaria que (Valverde) continuasse. No ano passado, fizemos a 'dobradinha', e a temporada ficou manchada pela eliminação. Neste ano, podemos fazer outra 'dobradinha', com uma mancha muito maior. Em dois anos, houve duas derrotas que marcam muito. Fora isso, o restante foi bom", declarou o cinco vezes melhor do mundo na sala de entrevistas do Barça.