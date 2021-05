O novo presidente do Equador, Guillermo Lasso, prometeu em seu discurso de posse nesta segunda-feira a construção de um país "do reencontro", longe do ódio político do passado, aberto ao mundo e à unidade entre todos os setores da sociedade.

Lasso declarou que, com o início do seu governo, nasce um novo século para a república democrática, o que garantirá a prosperidade dos equatorianos, e se perguntou "por que um país tão rico tem um povo tão pobre".