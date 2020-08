A governo da Grécia anunciou nesta segunda-feira mais um endurecimento de medidas de contenção ao novo coronavírus, depois de ter sido superado, dois dias atrás, a marca de 100 casos a mais de infecção pela primeira vez desde meados de abril.

Na sexta-feira, as autoridades locais já tinham determinado a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços fechados. Hoje, a ordem foi ampliada, até 18 de agosto, também para as estações ao ar livre dos serviços de cruzeiro marítimo.