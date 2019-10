10 out 2019

EFE Ancara 10 out 2019

A maioria dos partidos do Parlamento e dos veículos da imprensa da Turquia expressaram apoio à operação do Exército na Síria, em meio a um ambiente de censura no qual 21 pessoas foram detidas e 50, inclusive cinco deputados da oposição, estão sendo investigadas por criticarem a ofensiva.

Grande parte dos principais jornais e emissoras do país, normalmente fiéis às palavras de ordem do governo islâmico turco, defenderam a operação "Fonte de Paz", cujo objetivo oficial é expulsar da fronteira turca as milícias curdo-sírias que Ancara considera terroristas.