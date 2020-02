O papa Francisco sinalizou nesta quarta-feira que apoia o governo da Argentina na renegociação da dívida contraída com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

As declarações ocorreram durante um fórum sobre economia sustentável e inclusão do Vaticano. Ministros de Economia e Finanças de vários países, além da própria diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, participaram do evento.