O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, durante uma coletiva de imprensa após se reunir com a rainha Elizabeth II nesta quarta-feira, em Londres. EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, comparou o líder trabalhista Jeremy Corbyn com o ex-ditador soviético Josef Stalin por seu alegado "ódio" a empresários, no início da campanha eleitoral no Reino Unido que começou nesta quarta-feira.

Em um artigo publicado no "The Daily Telegraph", o chefe de governo em exercício diz que o Partido Trabalhista "detesta tanto o objetivo de obter lucro, que aumentaria os impostos, destruindo a base da prosperidade do país".