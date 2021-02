O Serviço Penitenciário Russo (SPF) acusou nesta terça-feira o líder da oposição russa, Alexey Navalny, de ter violado, ao menos sete vezes, os termos da liberdade condicional, que fazem parte da uma sentença suspensa de três anos e seis meses de prisão emitida em 2014.

"Durante a supervisão, Navalny não compareceu para registro no escritório do inspetor penitenciário em sete ocasiões", disse o representante da SPF, durante a audiência realizada no tribunal de Moscou, que é presidido pela juíza Natalia Repnikova.