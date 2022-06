A presidente do Congresso do Peru, María del Carmen Alva. EFE/Arquivo

A presidente do Congresso do Peru, María del Carmen Alva, assegurou no ano passado que o presidente Pedro Castillo seria destituído, mas os legisladores seriam mantidos em seus cargos, segundo um áudio vazado nesta sexta-feira nas redes sociais.

"Nós vamos tirar apenas o presidente", diz Alva no áudio, cuja autenticidade foi confirmada pela própria presidente do Legislativo em entrevista coletiva na qual denunciou ter sido vítima de uma interceptação telefônica.