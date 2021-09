Apesar de ser desfalque para o jogo desta quinta-feira contra a Colômbia em Barranquilla, o atacante chileno Eduardo Vargas quis enviar uma mensagem de motivação aos seus companheiros de equipe na busca pela reabilitação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022.

"Lutar e acreditar acima de tudo. Vamos companheiros, estamos todos com vocês", postou nas redes sociais o atacante do Atlético Mineiro, suspenso do duelo com os colombianos devido ao acúmulo de cartões amarelos.