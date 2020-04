A estátua de Diego Maradona, localizada a poucos metros do estádio onde o ídolo iniciou a carreira e que agora leva o seu nome, em Buenos Aires, recebeu nesta quarta-feira uma máscara para conscientizar a população sobre a importância do uso de proteção para evitar a propagação do novo coronavírus.

A obra, inaugurada em outubro de 2018, foi esculpida pelo artista plástico Jorge Martínez e tem quatro metros de altura. Nela, o ex-jogador carrega uma bola no pé esquerdo e, agora, está com o nariz e a boca cobertos com pano branco.

César Pérez, o homem por trás da construção e administração da estátua e o responsável por colocar a máscara, disse à Agência Efe que o objetivo é conscientizar a população argentina e mundial e dar uma mensagem de paz e esperança nestes momentos de pandemia.

O uso de máscaras é obrigatório na cidade de Buenos Aires e em várias outras regiões do país vizinho, onde uma quarentena está em vigor pelo menos até o próximo dia 26. Há outras estátuas da capital "usando" o artigo como forma de conscientização. EFE

