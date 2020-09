Um grupo de 30 ONGs com sede na França insistiram nesta quarta-feira para que o presidente do país, Emmanuel Macron, "enterre definitivamente" o acordo entre União Europeia (UE) e Mercosul, com o argumento de que o pacto terá um impacto "desastroso" no clima, nas florestas e nos direitos humanos.

"Senhor residente, é preciso se opor e garantir que este acordo comercial seja rejeitado pelos Estados-membros da UE e enterrado definitivamente", pressionaram as ONGs em carta enviada ao mandatário.