A presidente da Geórgia, Salome Zourabichvili, denunciou neste domingo a ocupação de vastos territórios do país por parte da Rússia e garantiu que Moscou transformou a região separatista da Ossétia do Sul em uma base militar, em um discurso realizado por ocasião da comemoração do Dia da Independência.

"A Rússia transformou a Ossétia do Sul em uma base militar", disse a chefe de Estado na Praça da Liberdade, no centro da capital Tbilisi, após um evento no qual 463 recrutas das forças armadas georgianas prestaram juramento à bandeira do país.