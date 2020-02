Líder isolado do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain visitou neste sábado o Amiens, pela 24ª rodada, e voltou para casa com um empate em 4 a 4, após sofrer três gols somente no primeiro tempo.

Os anfitriões, que estão penúltima colocação com apenas 21 pontos, surpreendeu o PSG, que mais uma vez não contou com Neymar. Aos 40 minutos de jogo, o Amiens já vencia por 3 a 0, com gols de Guirassy, Kakuta e Diabaté.

Porém, antes do intervalo, a equipe da capital francesa conseguiu diminuir com Ander Herrera. Na etapa final, foi a vez o PSG dominar e virar a partida, com Kouassi (dois) e Mauro Icardi.

No entanto, quando parecia que o PSG conquistaria sua 21ª vitória no Francês, o Amiens surpreendeu novamente e aos 46 minutos, mais uma vez com Guirassy, balançou as redes de Navas.

Agora o Paris Saint-Germain mira suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, onde na próxima terça-feira visita o Borussia Dortmund, na Alemanha. EFE

apa/phg