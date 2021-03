O metrô de Caracas começou nesta segunda-feira a cobrar US$ 0,01 por viagem, parte do plano do governo de aumentar progressivamente as tarifas de serviços públicos da Venezuela, alguns deles gratuitos há anos.

Utilizado diariamente por 1 milhão de pessoas na capital venezuelana, o metrô retomou a cobrança de passagem, depois de ter começado a operar gratuitamente em 2019.