O presidente Jair Bolsonaro criticou nesta terça-feira o suposto "monopólio de conhecimento" da Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a pandemia do novo coronavírus, e pediu "reformas urgentes" na agência internacional.

Em discurso durante a 12ª Cúpula dos Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), Bolsonaro lembrou que, desde o início da pandemia do novo coronavírus, criticou a "politização do vírus" em uma OMS que acredita ter o "monopólio do conhecimento".