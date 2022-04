O presidente da França, Emmanuel Macron, acusou nesta quarta-feira sua adversária no segundo turno das eleições presidenciais, Marine Le Pen, de depender do presidente da Rússia, Vladimir Putin, e de um banco russo que em 2015 concedeu um empréstimo ao seu partido que ainda não foi reembolsado pelo Reagrupamento Nacional (RN).

"Você foi uma das primeiras líderes políticas a reconhecer o resultado do referendo da Crimeia. Por que você fez isso? Porque depende do poder russo e de Putin", disse Macron no debate televisivo de hoje, dias antes do segundo turno, marcado para o próximo domingo.