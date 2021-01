O Senado dos Estados Unidos, de maioria republicada, anulou nesta sexta-feira o veto do presidente, Donald Trump, à lei do orçamento anual de defesa, avaliado em US$ 741 bilhões (R$ 4,72 trilhões).

Essa foi a primeira vez que o Congresso invalidou um veto do atual chefe de governo, que está em fim de mandato, em quase quatro anos de mandato, depois que a Câmara dos Deputados também votou pela derrubada do veto.