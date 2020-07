O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, virtual candidato democrata às eleições de novembro, anunciou nesta quinta-feira um plano econômico de US$ 700 bilhões destinado a reimpulsionar a economia americana com a compra de produtos nacionais.

O plano, chamado "Build Back Better" ("Reconstruir melhor", em tradução livre do inglês), representa um desafio direto à agenda do atual presidente, o republicano Donald Trump, cujo lema é "America First" ("América em primeiro lugar").