Buenos Aires celebra o Dia da Luta Contra a Discriminação por Orientação Sexual e Identidade de Gênero nesta segunda-feira, com diversas atividades e o hasteamento da bandeira arco-íris no emblemático Obelisco do centro da cidade.

A jornada começou com um grupo reduzido de funcionários da prefeitura - para evitar aglomerações por causa da pandemia - junto a representantes do espaço Rede Diversa - que reúne membros do governo, representantes da sociedade civil e da comunidade LGBT - que hastearam a bandeira do orgulho gay no mastro perto do Obelisco de Buenos Aires.