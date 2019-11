Os ministros das Relações Exteriores do G20 comprometeram-se neste sábado, em encontro na cidade de Nagoya, no Japão, a promover a reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O compromisso foi anunciado pelo chanceler japonês, Toshimitsu Motegi, em entrevista coletiva na qual anunciou os acordos feitos no encontro, que também marcou a passagem da presidência rotativa do G20 do Japão para a Arábia Saudita.

A reunião dos ministros aconteceu em meio às tentativas de Estados Unidos e China encerrarem a guerra comercial que iniciaram no ano passado, com impacto colateral sobre outros países e que despertou sentimentos contra o livre comércio.

Motegi reconheceu que, embora a confiança global esteja sendo minada no contexto multilateral, o G20 "partilha da opinião de que a OMC deve ser reformada de modo a poder resolver uma série de problemas atuais".

Entre as reformas promovidas para a organização global está a possibilidade de melhorar os mecanismos de resolução de litígios comerciais.

Na entrevista coletiva, Motegi também comentou sobre a necessidade de concluir as negociações para a formação da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP) para a Ásia e a Oceania com o acordo dos 16 países que promoveram essa iniciativa.

A Índia, um dos principais membros originais do RCEP, decidiu se desligar das negociações no início deste mês, considerando que, dessa forma, seria melhor defender os interesses do país para evitar más práticas comerciais.

Motegi defendeu que o RCEP é uma das iniciativas que devem ser incentivadas para fortalecer o livre comércio global.

O G20, um grupo inicialmente formado pelos ministros das Finanças e presidentes dos bancos centrais, reúne os países mais ricos e as principais economias emergentes do planeta.

O chanceler do Brasil, Ernesto Araújo, não participou do encontro em Nagoya, e o país foi representado pelo embaixador Norberto Moretti, secretário de Política Externa Comercial e Econômica.