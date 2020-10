Durante as celebrações nesta segunda-feira na Espanha pelo feriado nacional do Dia da Hispanidade, o país prestou homenagem aos profissionais que lutam contra a pandemia do novo coronavírus.

O tradicional desfile militar realizado anualmente no Paseo de la Castellana, a principal via de Madri, foi transferido em formato reduzido para a Plaza de la Armería do Palácio Real, onde as principais autoridades espanholas se reuniram com todas as medidas de segurança contra a Covid-19.