A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, pedirá a articulação de um "esforço global" para alcançar a igualdade de gênero durante um discurso virtual do Fórum Generation Equality, que será realizado em Paris de 30 de junho a 2 de julho.

Kamala abrirá o fórum na quarta-feira da semana que vem com os anfitriões da iniciativa: o presidente da França, Emmanuel Macron; o mandatário do México, Andrés Manuel López Obrador, e o secretário-geral da ONU, António Guterres, informaram à Agência Efe fontes do gabinete da vice-presidente americana.