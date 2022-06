Almoçar em 2025 em um táxi aéreo a 300 quilômetros de distância e chegar em uma hora e acreditar nas máquinas na hora de saber o que é melhor para alguém não são casos de mera ficção, mas passos para uma mudança de ciclo que passará pela confiança na tecnologia, de acordo com cientistas que participaram de um evento de tecnologia na Espanha.

No Palácio de Exposições e Congressos de La Coruña (Palexco), tanto ontem como nesta sexta-feira muito se discutiu sobre como será a humanidade e sua relação com a tecnologia dentro de poucos anos. Foi este o tema principal das palestras e apresentações da cúpula tecnológica Ecosystems 2030, que contou com a presença de cerca de 150 especialistas, formadores de opinião e executivos de empresas multinacionais.