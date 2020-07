O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama criticou nesta quinta-feira as pessoas que atacam com "precisão cirúrgica" o direito ao voto e as minorias, em referência às tentativas do atual mandatário, Donald Trump, de desincentivar a prática de votar por correio durante a pandemia de Covid-19.

Sem mencionar o nome de Trump, Obama fez um discurso combativo no funeral do congressista John Lewis, um líder histórico dos direitos civis que foi preso diversas vezes por defender o direito da comunidade negra de votar.