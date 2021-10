14 out 2021

EFE Santiago 14 out 2021

Milhares de pessoas se manifestaram nesta quarta-feira em Santiago e outras cidades do Chile, em meio a uma greve de professores do ensino fundamental e médio, que exigem melhorias na educação pública e nos direitos dos trabalhadores do setor.

Em Santiago, pelo menos mil pessoas viajaram da Praça Itália ao Palácio de La Moneda, sede do governo, para fazer suas reivindicações ao presidente do país, Sebastián Piñera.