EFE Cristina Cabrejas. Cidade do Vaticano 23 nov 2020

No livro "Vamos Sonhar Juntos: O Caminho Para Um Futuro Melhor", que será lançado no Brasil pela editora Intrínseca no dia 1º de dezembro, além de trazer uma análise da crise causada pela pandemia de Covid-19, o papa Francisco também relata três momentos de sua vida em que se sentiu como pacientes contagiados pelo novo coronavírus.

"Sei, por experiência própria, como os pacientes com coronavírus se sentem quando lutam para respirar", explica o pontífice na obra de 144 páginas, já disponível para pré-venda nos formatos físico e digital.